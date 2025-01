Ilrestodelcarlino.it - Farmakovsky, dalla Russia un cuore jazz: "Musica senza barriere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Virtuoso del pianoforte, talento precocissimo, già a cinque anni sui tasti dello strumento nell’unica scuola didel suo paese, la, dove si insegnava, oltre che classica il centro ricreativo Moskvorechie, Ivanè uno dei più originali interpreti della tradizione afroamericana. L’artista, che adesso, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha scelto di vivere in Italia, si esibirà domani alla Cantina Bentivoglio (Via Mascarella 4/b, alle 22) con il suo quartetto del quale fanno parte Federico Califano, sax alto, Francesco Tino, basso elettrico e Michael Harding, batteria. Signor, la suaè stata nel suo paese spesso affiancata al lavoro del grande pittore russo Wassily Kandinsky. "Sono sempre stato onorato da questo paragone. Certo, il metodo creativo di Kandinsky, mi ha, forse inconsciamente, ispirato.