Quotidiano.net - Elisabetta Belloni nominata consigliere diplomatico di von der Leyen

Bruxelles, 29 gennaio 2025 – Nomina di peso per. L'ex direttrice del Dis diventerà Chief Diplomatic Adviser - di fatto- della presidente della Commissione europea Ursula von dernell'ambito del servizio di consulenza di Palazzo Berlaymont denominato Idea, e nato con l'obiettivo di fornire alle policy comunitarie "idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali''. Il servizio Idea fa direttamente capo a von der. La direttrice del Dis fino allo scorso 15 gennaio conferma: “Lunedì o martedì sarò a Bruxelles per definire i dettagli della mia nomina adella presidente della Commissione europea”. E precisa: "Non ho ancora firmato, ma certamente ho dato la mia disponibilità".