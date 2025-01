Lanotiziagiornale.it - È Mazzella (M5S) il parlamentare più produttivo

I suoi campi sono soprattutto la sanità e il lavoro. Con un passato solido di attivista, è esperto del mondo delle malattie rare. Con un’attenzione capillare e mai scontata ai più fragili sotto tutti gli aspetti: quello sociale, sanitario, economico. La sua forza politica di appartenenza è il Movimento Cinque Stelle.Il suo punto di forza, come racconta a La Notizia, è il sapersi mettere in ascolto dei problemi dei cittadini, dei sindaci, degli enti, indipendentemente dalle appartenenze partitiche e politiche di questi.Stiamo parlando del senatore Orfeo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali, classe 1965, nato a Cercola, in provincia di Napoli, eletto alle ultime politiche nel collegio di Torre del Greco, in cui ha raccolto oltre 2000 preferenze personali.