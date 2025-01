È entrata in bagno mentre c’era lui Grande Fratello saltano fuori cose su Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella Casa delè scoppiato un vero e proprio conflitto traPrestes e Lorenzo Spolverato. In queste ultime ore, il milanese ha avuto un acceso sfogo con Shaila Gatta, rivelandole la sua nuova tattica per eliminare la modella brasiliana, che era tornata in gioco grazie al ripescaggio. Dopo la diretta del reality show di Canale 5, Lorenzo ha ripreso la sua strategia contro. Secondo quanto riportato da Isa e Chia, dopo aver ricevuto delle critiche durante le nomination, il concorrente ha confessato alla Gatta di voler cambiare approccio e cercare di cacciarla in un altro modo.SePrestes non venisse eliminata nel prossimo televoto, sarà lui stesso a cercare di farla uscire. “Aspetto giovedì, se non esce cambio gioco con lei per buttarlaperché lei non si deve mettere contro di me, mai!”.