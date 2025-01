Terzotemponapoli.com - Djorkaeff Inter: “La crescita di Thuram è impressionante”

: “Ladi”“Mkhitaryan e Calhanoglu insieme in campo è la magia del calcio”.Le parole di Youri, doppio ex della sfidaMonaco di Champions League: “Nerazzurri in prima fila per la vittoria”Youri, doppio ex della sfidaMonaco di Champions League ha parlato a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.A CHE PUNTO É LADI– “Direi a buonissimo punto. Marcus ha sbrigato subito la parte più difficile del lavoro, capire che cos’è l’, i suoi tifosi, San Siro. L’ho visto crescere, è un ragazzo molto intelligente e ha un tesoro in famiglia: Lilian conosce benissimo il calcio italiano. Marcus poi ci ha messo del suo, perché è un attaccante moderno che al lavoro per i compagni ha aggiunto i gol.