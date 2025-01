Quotidiano.net - Dipendenza energetica, l’Italia resta al top

Leggi su Quotidiano.net

In Europa la riduzione dellaè centrale per poter affrontare i temi della competitività e della crescita. In Italia, grazie allo sviluppo delle fonti rinnovabili, si registra un calo della, purndo con una percentuale sopra la media europea. A scattare la fotografia è il Rapporto realizzato da Srm-Intesa Sanpaolo e Politecnico di Torino, da cui emerge come l’Europa sia, tra le grandi economie, l’area con il maggior grado di. Il 58,3% del fabbisogno energetico, infatti, dipende dalle importazioni, mentre il dato scende al 20% per la Cina ed è pari a zero per gli Stati Uniti, che sono totalmente autosufficienti nella produzione. All’interno del panorama europeoè il Paese con il maggior grado dipari al 74,8%, ben sopra la media europea.