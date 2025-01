Liberoquotidiano.it - Debutto col botto per De Martino, Stasera Tutto è possibile: il clamoroso dato sugli ascolti

La prima puntata di, lo show in onda su Rai 2, è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Stefano De, già conduttore di Affari Tuoi, è riuscito a ottenere un risultato migliore rispetto a quello conquistato il 1° aprile del 2024. Il suo programma, infatti, ha strappato il 14,2% di share - contro il 12,7 dello scorso anno -, intrattenendo 2.263.000 spettatori. Circa 260mila in più rispetto alla prima edizione. Unincoraggiante, sopratse confrontato con i suoi diretti competitor. Primo fra tutti Le Iene, che ha conquistato solo l'8,3% di share intrattenendo davanti allo schermo 1.188.000 italiani. Discorso diverso per La Vita è Bella, il film di Benigni anin onda su Canale 5. La pellicola, infatti, guida questa speciale classifica con il 15,2% di share e 2.