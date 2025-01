Nerdpool.it - Chris Evans è d’accordo con Anthony Mackie: essere americano non è il tratto distintivo di Captain America

Durante il press tour per: Brave New World,ha scatenato una polemica suggerendo che “” non dovrebbeconsiderato ildell’eroe da lui interpretato. L’attore ha invece sottolineato valori universali come l’onore, la dignità e l’integrità come attributi fondamentali del personaggio. Sebbene alcuni fan abbiano criticato questa interpretazione come antipatriottica, si sono persi qualcosa di fondamentale:ha espresso sentimenti quasi identici quando ha assunto per la prima volta il ruolo di Steve Rogers. Questa comprensione condivisa tra entrambe le iterazioni di Capitandel MCU riflette una verità più profonda sul personaggio che si è intrecciata in otto decenni di storia, dalla sua creazione come simbolo antifascista alla sua evoluzione in un eroe la cui bussola morale lo mette spesso in contrasto con la stessa nazione di cui porta la bandiera.