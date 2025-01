Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, offerta in arrivo? La rivelazione: «Potrebbero esserci giorni scoppiettanti». Ultimissime

di Redazione JuventusNews24in? Lasul futuro del bianconero, out in Champions League contro il BenficaSu Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti anche di calciomercato Juve. Le ultime sulle trattative dei bianconeri a partire dal futuro di.PEDULLA’ – «La Juventus vorrebbe aggiungere un altro difensore, sta seguendo Todibo più di altri,se qualcuno si presentasse con un’vera per(il) oppure per Fagioli (Marsiglia, Premier e sullo sfondo la Fiorentina che marca Bondo da vicino)».Leggi su Juventusnews24.com