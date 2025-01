Anteprima24.it - Bloccato e denunciato 37enne: era in possesso di una pistola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNascondeva sotto il sedile lato guida unasoftair semiautomatica modificata e priva di tappo rosso, ildi San Tammaro che, nel pomeriggio di ieri, è stato fermato edai carabinieri per porto di armi od oggetti atti ad offendere.Erano da poco passate le 15.00 quando i militari della Stazione di Casagiove hanno notato il, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto alla guida di una Jeep Avenger nella centralissima via Firenze di quel centro.A far scattare il controllo sono stati i continui passaggi e rallentamenti che l’uomo stava effettuando nei pressi di una farmacia e un supermercato ivi presenti.Appena fermato, senza neanche scendere dall’auto, ha cominciato a manifestare il suo disappunto verso i militari mostrandosi particolarmente intollerante nei loro confronti.