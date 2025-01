Biccy.it - Annalisa avrebbe rifiutato la co-conduzione del Festival di Sanremo

Il nome diè stato più volte accostato all’edizione 2025 deldi, con il rumor più diffuso che la vedeva nei panni di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Un’indiscrezione che, secondo quanto riportato da Novella 2000, sarebbe stata fondata. A dire no allasarebbe stata però proprio lei, anche se la motivazione a me convince molto poco: un atto di divismo.Qua sotto l’articolo di Novella 2000 che vi riporto fedelmente:“Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice:. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cuidovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: “Io con quelli non ci salgo”. In quel gran via vai che sarà il palcoscenico dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio ci saranno, oltre ai citati, Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Mahmood, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.