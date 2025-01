Superguidatv.it - Angela Baraldi torna con il nuovo album “3021”: “Sanremo? È anche nobile pensare di farcela senza passare da lì”

Da venerdì 24 gennaio, è disponibile in digitale, cd e vinile “” (Caravan / Sony Music Italia), ildi, anticipato in radio e in digitale dalla title track. Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, “” comprende 8 brani scritti dalla stessae composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.ùcon il”.con il”«“” è come una serie antologica, dove le trame e i personaggi cambiano in ogni puntata e il filo narrativo che li lega è unicamente il suono.