15 modi molto cool di portare i capelli secondo lo Street Style parigino

Parigi, destinazione di bellezza. Il fascino della bellezza francese dà il meglio di sé per le strade e le piazze che animano la Ville Lumière in occasione di ogni settimana della moda. La Paris Haute Couture Week, destinata alle collezioni di alta moda per la primavera estate 2025, offre le migliori tendenze2025. Per chi ama il trend ma anche un’estetica senza tempo. Che ha nella naturalezza il suo elemento principe. Lodelle sfilate Haute Couture PE 2025 mostrano nuove evoluzioni di iconici tagli. Soprattutto corti. Le chiome più lunghe e lunghissime, invece, esplorano nuove sperimentazioni cromatiche. Un manuale di hairlook degni di nota. Con o senza il classico rossetto rosso steso sulle labbra: simbolo di ogni french girls.