Zonawrestling.net - WWE: Brutta caduta per JD McDonagh a Raw, polmone perforato e costole rotte

Leggi su Zonawrestling.net

Ieri notte a Raw JDe Dominik Mysterio hanno affrontato i WWE Tag Team Champions Viking Raiders. Purtroppo per JD le cose non sono andate per il verso giusto essendosi reso protagonista di unache ha subito destato preoccupazione. Eseguendo uno springboard moonsault l’irlandese è finito malamente contro il tavolo dei telecronisti sbattendo il collo.Stop di un paio di mesiSpavento per JDieri notte a Raw dopo unasul tavolo di commento posizionato all’esterno del ring. L’irlandese è subito stato attenzionato dai medici WWE durante la pausa pubblicitaria portando poi a termine il match. Successivamente, però, è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti che hanno evidenziato la rottura di un paio die la perforazione di un