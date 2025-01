Zonawrestling.net - WWE: Attacco a sorpresa nel post-RAW, Carmelo Hayes si scaglia contro Cody Rhodes

I fuochi d’artificio non si sono spenti con la conclusione di Raw del 27 gennaio. Dopo la chiusura dello show,ha sorpreso tutti con una mossa clamorosa, attaccando al’Undisputed WWE Championè salito di corsa sul ring colpendo “The American Nightmare” alla schiena, dimostrando chiaramente di non essere lì solo come spettatore. L’ex NXT Champion ha poi afferrato il microfono, annunciando la sua partecipazione alla Royal Rumble, ma non si è fermato lì.They saying I’m buried but I’ve never felt more alive See you at the Royal Rumble pic.twitter.com/HojcVyEV5A—(@WWE) January 28, 2025 Mentre il WWE Universe osservava scioccato,ha estratto un tavolo da sotto il ring, sembrando pronto a mettere in scena qualcosa di importante.