Ilrestodelcarlino.it - Vento forte oggi a Bologna: scoperchiate piscina, palestra e scuole medie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 gennaio 2025 –fortissimo, paura e disagi in città per il maltempo cheè da allerta rossa.è investita dalla perturbazione che ha sradicato alberi, spazzando via arredi urbani e causando paura e disagi tra i cittadini di centro, periferia e colli. Auto schiacciata sui colli In via di Barbiano, all’altezza del civico 10, un albero si è schiantato su un’auto di passaggio, invadendo la carreggiata proprio all’altezza di una strettoia: per fortuna, il conducente e i passeggeri del mezzo sono riusciti a uscirne illesi, benché molto spaventati. In generale, sui colli, la situazione è preoccupante: in via di Paderno un albero è caduto in strada, l’acqua e la corrente elettrica vanno a tratti; anche via della Fratta, via di Gaibola, e via di Roncrio con l’ultimo tratto di via San Mamolo risultano rimaste senza luce.