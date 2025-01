Ilgiorno.it - Tubatura rotta. L’elementare rimane chiusa

Cede una, scuola elementarea Masate. Scelta obbligata per l’amministrazione che nonostante un intervento in emergenza nel finesettimana, è stata costretta a prendere la decisione "perché il riscaldamento non funziona". La sindaca Pamela Tumiati si è scusata con le famiglie. "Ci dispiace per il disagio, stiamo lavorando perché si torni al normale funzionamento delle attività didattica e della scuola di danza". Il guasto emerso durante una verifica su alcune perdite è stato risolto, "ma l’acqua non resta nel circuito e i caloriferi sono freddi". Una sistemazione complicata con epicentro alle medie che confinano con la primaria e scavo nella palestrina: "le tubature sono molto profonde e segnate dal tempo". Il rischio è che per mettere a posto quelle rotte, si danneggino quelle sane, più in superficie.