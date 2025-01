Linkiesta.it - Tornano le grandi, e solite, manovre intorno alla legge elettorale

Romano Prodi e Giorgia Meloni, due che si detestano non cordialmente, per ragioni diverse ma convergenti hanno dato una mano inattesa a Elly Schlein. Almeno in teoria, perché poi in politica non si è mai sicuri di niente. Tuttavia la circostanza è curiosa. Secondo quanto sta emergendo anche con dichiarazioni pubbliche (Maurizio Lupi: «Siamo favorevoli a unaproporzionale con premio di maggioranza, sul modello delle regioni, con elezione diretta del premier e preferenze»), il centrodestra ha intenzione di proporre una nuovaproporzionale ma con il nome del/la candidato/a presidente del Consiglio, il che comporta una evidente spinta bipolarizzatrice.L’ipotesi potrebbe essere questa: la coalizione che raggiunge il quaranta per cento ottiene il cinquantacinque per cento dei seggi.