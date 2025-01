Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Mai dubitato del mio potenziale. Sinner ha fatto sembrare scarso Zverev. Boe mi ha detto che…”

è senza dubbio uno dei biathleti del momento. L’azzurro, in striscia positiva, è reduce dal trionfo nella Mass Start valida per la tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding, successo che ha preceduto i due terzi posti nella Sprint e nell’Inseguimento di Anterselva. Il nativo di Vipiteno è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Salotto Bianco – trasmissione incentrata sugli sport invernali condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in onda ogni lunedì sul canale YouTube di OA Sport – per raccontare le proprie sensazioni circa le ultime imprese.In prima battuta, il trentino ha raccontato un piccolo aneddoto riguardante anche la leggenda Johannes Bø: “Lunedì mattina sono andato a sciare ad Anterselva. Volevo farlo da solo, poi però ho incrociato i norvegesi. Johannes hache il mio urlo è stato il più bello che abbia mai ascoltato, perché ha sentito la mia passione.