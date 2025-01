Sport.quotidiano.net - Ternana, grande prova di forza al Liberati: "Prendiamoci quello che stiamo meritando"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unarisposta per qualità, carattere e coesione. Battendo in rimonta la Vis Pesaro i rossoverdi hanno immediatamente voltato pagina dopo il kappaò che aveva interrotto la serie positiva di 21 turni e all’esterno fatto sorgere dubbi in eccesso sulla condizione della squadra. "La sconfitta di Pineto ci ha fatto male – spiega Francesco Donati, autore del gol-vittoria domenica scorsa – perchè non siamo stati noi nell’approccio alla gara. E’ stata una defaillance di tutti. Ma subito dopo abbiamo iniziato a lavorare veramente forte per riscattarci davanti ai nostri tifosi. Vogliamo andarci a prendereche". Oggi riprendono gli allenamenti in vista della sfida di Legnago in programma domenica alle ore 15 come Torres-Sestri Levante. La vittoria appare obbligata, aspettando Pescara-Virtus Entella che scenderanno in campo alle 19.