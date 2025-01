Oasport.it - Sci alpino, De Aliprandini sfida Odermatt. Inizia la due giorni sulla Planai di Schladming

Leggi su Oasport.it

Ci attende una settimana quanto mai importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025. Non è ancora tempo di concentrarci sui Campionati Mondiali di Saalbach (che prenderanno il via il 4 febbraio) e il programma ci regalerà due gare tecniche dal fascino indiscutibile.Il comparto maschile, infatti, sarà di scena a(Austria) per due gare in notturna assolutamente da non perdere. Si inizierà proprio nella serata odierna con il gigante, mentre domani si chiuderà con lo slalom. La prima manche prenderà il via alle ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45.Cosa dovremo attenderci dalla garasplendida pista “”? Come sempre tra le porte larghe sarà Marcoil grande favorito. Il dominatore di questa era dello sciè reduce dal successo di Adelboden, Alta Badia e Val d’Isere, dopo un inizio a singhiozzo.