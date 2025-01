Lanazione.it - Palestra “a cielo aperto” nel parco di San Giuliano

Arezzo, gennaio 2025 – Verde pubblico e sport: ancora una volta un binomio vincente. Su iniziativa del capogruppo consiliare e segretario comunale della Lega, Federico Rossi, è stata allestita unanell’area verde della Valle del Vingone, a San. “Esprimo grande soddisfazione – dichiara Rossi – per la realizzazione di quest’opera che rappresenta una risposta concreta alle necessità dei cittadini. La nuova area outdoor fitness, infatti, è già fruibile gratuitamente da chi vorrà beneficiarne per praticare sport all’aria aperta con attrezzature polivalenti e circuiti a corpo libero, per una città sempre più attenta allo sport e al benessere”. L’assessore allo sport Federico Scapecchi: “si tratta della quarta struttura sportiva per corpo libero e calisthenics che installiamo, dopo quelle molto apprezzate al Pionta, a Tortaia e a Quarata.