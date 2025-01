Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: il club dà ragione a Sergio Conceiçao: capitan Calabria ai saluti…

Dopo i brutti fatti nel finale di gara di-Parma, ilrossonero dà: addio a un passo per DavideSe prima di domenica alle 12.30 il futuro di Davidealera appeso a un filo molto sottile, con il duro scontro avuto coni misterConceicao, adesso il terzino rossonero e, una volta,o si prepara davvero a lasciare ildi via Aldo Rossi al termine di questa stagione. Il confronto acceso avuto con il tecnico portoghese ha, infatti, nuovamente acceso i riflettori sull’annata negativa di uno dei protagonisti del 19esimo scudetto.Come riporta Ladello Sport, però, ilha deciso di non dare né una punizione né una multa ai due. Certo è che, i piani alti delsi sono schierati dalla parte dell’allenatore. Ecco che, quindi, adesso il futuro di Davideè lontano dal(ricordiamo che il contratto che lo lega al Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno).