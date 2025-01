Thesocialpost.it - Mexico e Google: cambiare un nome non cambia i fatti

Una volta c’erano le vecchie enciclopedie: se volevi fare una ricerca di storia o di geografia dovevi prendere uno sgabello, fare la scalata tipo Everest della libreria di casa e raggiungere la famosa Treccani o la UTET, la più antica società editrice italiana di Torino fondata nel 1791 dai fratelli Pomba. Oggi quello che devi sapere te lo dice, lo usa anche mia madre che tra poco è bisnonna. Ora, se un ragazzino messicano di 6 anni di Cancun vuole saper qualcosa del vasto mare di fronte casa scoprirà aprendo il suo smartphone che quello si chiama Golfo d’America. Il suo maestro cercherà in tutte le maniere di fargli capire che si chiama golfo del Messico, che è sempre stato così, che c’è scritto nei libri di scuola in lingua spagnola dai tempi in cui in quelle terre sbarcò Cristoforo Colombo, ma non ci sarà nulla da fare,.