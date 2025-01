Sport.quotidiano.net - Mercato Napoli, nuovo affondo per Garnacho. Adeyemi l'alternativa e Biraghi sullo sfondo

, 28 gennaio 2025 – Il contraccolpo per la sua cessione non c'è stato né a livello sportivo né affettivo, eppure il fantasma di Khvicha Kvaratskhelia continua ad aleggiare nel quartier generale di Castel Volturno, specialmente quando c'è da fare i conti con una casella di fatto rimasta numericamente vuota. A tal riguardo, il diktat di Antonio Conte resta il solito: comprare, sì, ma non tanto per allungare la rosa, che però a sua volta deve continuare a essere formata da ventidue uomini per alzare il tasso di agonismo negli allenamenti. All'apparenza una contraddizione in termini che però nasconde l'invito neanche tanto velato alla società di cominciare a pensare a un futuro nel quale ildovrà essere competitivo su più fronti. Dunque, già da ora meglio spendere solo al fine di rinforzare realmente la squadra e, manco a dirlo, questa filosofia conduce ancora ad Alejandro, il sogno per l'oggi e per il domani.