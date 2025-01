L’Ucraina, l’Italia e Trump difficile partita per Giorgia

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 28 gennaio all’interno della rubrica Spigolaturedi Ermanno CorsiLa dialettica e i confronti democratici, anche se non sempre facili, sono messi in soffitta. Il campo è affidato alle armi potenzialmente più distruttive, alle invasioni criminali, allo sterminio di intere città fittamente popolate. Nella fase storica che stiamo vivendo, il via più feroce e arrogante lo ha dato Putin facendo irruzione (febbraio 2022) in uno Stato libero e indipendente. Ma già la Cina -conflitto con gli Usa tuttora in atto- aveva tentato, con un colpo di mano, di occupare l’isola di Taiwan, ex Formosa. Adesso ricompare sulla scena il“numero due” col secondo mandato conferitogli con un consenso tra i più ampi nella storia delle Presidenze americane.