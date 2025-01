Linkiesta.it - L’Italia protagonista ai Wine Star Awards 2024

Il 27 gennaio il Westin St. Francis di San Francisco ha ospitato la cerimonia di premiazione dei, istituiti dalla rinomata rivista americanaEnthusiast per celebrare le personalità e le aziende che si sono distinte nel settore del vino e delle bevande alcoliche. In questa venticinquesima edizione,si è ritagliata un ruolo di primo piano, conquistando ben tre dei prestigiosi premi assegnati. A guidare il trionfo tricolore è Franciacorta, eletta International (Non-U.S.)Region of the Year. Accanto alla Docg bresciana, Sandro Boscaini – insignito del premio alla carriera per il suo ruolo di ambasciatore del vino italiano (e in particolare dell’Amarone) nel mondo – e Meletti, Spirits Brand of the Year.La regione vinicola dell’anno vanta una storia moderna tanto breve quanto straordinaria, radicata nella visione lungimirante dei produttori che – già negli anni Sessanta – seppero riconoscere l’enorme potenziale di un territorio così peculiare, influenzato dalla vicinanza al Lago d’Iseo e dai suoli morenici ricchi di minerali.