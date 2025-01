Linkiesta.it - L’energia del futuro e il futuro dell’energia

Leggi su Linkiesta.it

Ilper le imprese non è mai un’astrazione, è un orizzonte concreto, fatto di obiettivi e rapide trasformazioni che richiedono decisioni immediate. Ilsi costruisce nel presente, anticipando tendenze, ridefinendo modelli di business, pianificando investimenti strategici. Quale saràdei prossimi trenta anni? Chi avrà più risorse? Peseranno di più le materie prime della old economy o la potenza del calcolo e del software? La struttura o la sovrastruttura? Conteranno più le navi che trasportano le merci o i cavi dove corrono i dati? La demografia o la tecnologia? Come si comporteranno i leader dei diversi Paesi? Peserà di più la vittoria del voto o quella del governo?Il 2024 (con elezioni in oltre sessanta Paesi) ha risolto la sfida democratica a Bruxelles e a Washington.