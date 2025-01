Quifinanza.it - Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione nello stesso anno

Lefiscali rappresentano uno strumento essenziale del sistema tributario italiano per ridurre il carico fiscale dei contribuenti. Quando un soggetto si trova a percepire sia un reddito dasia un reddito da, si crea una situazione peculiare che richiede una gestione attenta dellespettanti. Questa combinazione può verificarsi, ad esempio, in caso di pensionamento durante l’, e comporta la necessità di chiarire come lesi applicano in relazione ai diversi tipi di reddito.Come funzionano leperLeper redditi dae quelle per i redditi dasono regolate da specifiche norme fiscali. Entrambe sono finalizzate a ridurre l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo del contribuente, ma si applicano in modo differente, in base al tipo e all’ammontare del reddito percepito.