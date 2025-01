Ilrestodelcarlino.it - La Sangiustese recrimina: "C’era un rigore per noi"

A livello di risultati, il pari interno contro il Chiesanuova rappresenta un piccolo passo indietro per la, che era reduce da 3 vittorie consecutive e che in classifica ha subito il sorpasso del Tolentino. Dal punto di vista della prestazione, però, quanto visto contro i biancorossi di Mobili non può che confermare lo stato di forma della formazione di Giandomenico. Il rammarico è per non aver visto riconosciuto "unnettissimo su Di Gimignani a fine gara. Spiace perché abbiamo fatto veramente una grande partita – commenta l’allenatore –. Le uniche occasioni degli ospiti sono arrivate su calcio di punizione, a parte qualche spizzata nel finale. Tuttavia non posso che essere contento della prestazione, perché non era facile contro una squadra così forte (i biancorossi sono terzi in classifica, ndr)".