La moda e l' arte non sono mai state così vicine | 65 abiti e numerosi accessori delle più importanti maison esposti tra i capolavori del museo parigino

Il Louvre, tempio dell’per eccellenza, spalanca le porte allacon la prima mostra della sua storia interamente dedicata alle creazioni sartoriali. Louvre Couture: Art and Fashion è molto più di un tributo agli stilisti e allache hanno lasciato un segno nel fashion system, un viaggio unico che intreccia tessuti, forme e bellezza cond’immortali. Fino al 21 luglio 2025, il pubblico potrà ammirare un connubio sorprendente tra, due universi che, attraverso i secoli, hanno dialogato senza sosta per ridefinire il concetto di bellezza. L’altaè giovane e contemporanea. E conquista anche le nuove generazioni guarda le foto Louvre Couture, la mostra nelCurata da Olivier Gabet, direttore del Dipartimentoarti decorative del Louvre, l’esposizione racconta come lanon sia soltanto design, ma una forma d’capace di raccogliere suggestioni e storie dall’estetica del passato.