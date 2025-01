Tvplay.it - Juventus, la cessione si avvicina: Giuntoli chiede 20 milioni

Leggi su Tvplay.it

Non solo acquisti per lache, entro il 3 febbraio, conta di concretizzare anche unaha fissato il prezzo.La, entro il 3 febbraio, conta di mettere a segno almeno un altro colpo. La priorità, in tal senso, consiste nel regalare a Thiago Motta un centrale di comprovata qualità capace di raccogliere al meglio il testimone lasciato da Gleison Bremer: nel mirino ci sono soprattutto David Hancko del Feyenoord e Jean-Clair Todibo del West Ham. Possibile, poi, un ulteriore acquisto volto a rafforzare il centrocampo: tutto, però, dipenderà dal futuro di un componente dell’attuale gruppo, scivolato ai margini del progetto., lasi20– TvPlay.it (Ansa)Il nome è quello di Nicolò Fagioli, divenuto di fatto una comparsa alla corte di Motta.