Jovanotti | Ecco ‘Il corpo umano’ la mia scoperta

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Ilumano è la miadell’ultimo viaggio fatto, di questo anno e mezzo di caduta, di operazioni e riabilitazione. Un batterio mi ha aggredito un osso, ho perso 4 litri di sangue.sembra il film ‘Nato il 4 luglio’. Poi la prima cosa arrivata sono state le canzoni, avevano molto a che fare con il”. Lorenzoappare più in forma che mai al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove presenta ‘Ilumano vol. 1’ il nuovo album in uscita il 31 gennaio prossimo. Cappellino rosso d’ordinanza, giacca e pantaloni grigi,, presto super ospite del Festival di Sanremo, sale sul palco accolto da un boato di applausi. A introdurlo le note di ‘La grande emozione’, brano del nuovo disco, e un video in cui si ripercorrono alcune tappe importanti degli ultimi anni, dal successo del Jova Beach Party, all’incidente in bicicletta a Santo Domingo, con la rottura del femore e della clavicola, e la lunga riabilitazione che è seguita.