Inter-news.it - Inter-Monaco quanto vale? L’incasso totale in caso di vittoria – CdS

Vigilia di, ultima partita della fase campionato della Champions League 2024-25. Ai nerazzurri basta un anche punto, ma vincere non è banale. Ecco aammonterebbenella squadra di Inzaghi battesse quella di Adolf Hutter.INCASSO –è l’ultima partita della fase campionato della Champions League. Ai nerazzurri di Simone Inzaghi basta un solo punto per ottenere la matematica certezza degli ottavi di finale senza passare dagli spareggi di febbraio. Ma vincere non è assolutamente banale, soprattutto dal punto di vista economico. Infatti, come riferisce il Corriere dello Sport, indidomani a San Siro (presentazione della partita in sala stampa oggi di Inzaghi), contro il, l’incasserebbe 24 milioni di euro. Si considerano ovviamente il successo e il passaggio agli ottavi nell’attuale posizione di quarti in classifica.