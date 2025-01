Lapresse.it - Incidenti stradali: impatto tra auto, morta 20enne nel Brindisino, due feriti

Incidente stradalele nelquesta mattina. A perdere la vita una ragazza di 20 anni, due le persone rimaste ferite e condotte in ospedale in codice rosso. Stando a quanto si apprende, due lecoinvolte. La vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y che, per cause da accertare, si è scontrata con una Audi Q3. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco e le forze dell’ordine.