Ilrestodelcarlino.it - Il Colibrì festival di Offida. Le famiglie si ritrovano a teatro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il, dedicato alper bambini e, si sta rivelando un evento straordinario per la città di. In programma fino al 6 aprile, ilha già registrato il tutto esaurito due spettacoli su tre proposti finora al Serpente Aureo, attirando un pubblico entusiasta e dimostrando l’importanza delcome strumento educativo e culturale. Gli spettacoli ‘Il Circo delle Nuvole’ (15 dicembre), ‘Fiabe d’Italia’ (29 dicembre) e ‘Zeus e il Fuoco degli Dei’ (12 gennaio) hanno riscosso un successo incredibile, con una partecipazione calorosa che ha confermato il grande interesse per ilrivolto ai più piccoli. Ilproseguirà con due appuntamenti: ‘Tuttatesta’ (23 marzo, ore 17) - Uno spettacolo di videoper bambini e non solo, scritto e diretto da Davide Calvaresi, prodotto da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con la compagnia 7-8 chili.