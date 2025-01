Lettera43.it - I direttori dei tg Rai a raccolta da Barbara Floridia e Descalzi all’Aniene per Sommella: le pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

«Su iniziativa della presidente della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi», convocazione di tutti idei telegiornali Rai. Nel primo pomeriggio di martedì, nella sala Isma del Senato a piazza Capranica, convegno sulle “sfide del servizio pubblico – La Rai nel mondo e dal mondo”. Obiettivo ambizioso, quello di «proseguire il confronto in merito al ruolo e alla missione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale nel contesto contemporaneo avviato con gli Stati Generali del 6 e 7 novembre scorso». All’appello hanno risposto tutti, lasciando le redazioni al loro destino: ecco così la conferma delle presenze di Gian Marco Chiocci per il Tg1, Antonio Preziosi per il Tg2, Giuseppe Carboni per Rai Parlamento, Caterina Doglio responsabile della sede di corrispondenza di Mosca, Maria Gianniti corrispondente da Gerusalemme, Rino Pellino responsabile sede di corrispondenza di Berlino, Claudio Pagliara corrispondente da New York, Donato Bendicenti responsabile sede di corrispondenza di Bruxelles, Alessandro Zucca direttore coordinamento sedi regionali ed estere, Francesco Pionati direttore Gr Rai e Radio1, Paolo Petrecca direttore RaiNews24, Pierluca Terzulli direttore ad interim Tg3, Azzurra Meringolo inviata Radio1, Veronica Fernandes inviata RaiNews24, Enrico Bona inviato Tg1, Monica Maggioni direttore editoriale per l’Offerta Informativa.