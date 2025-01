Liberoquotidiano.it - I dettagli del "Patto della tenda": Meloni, i 10 miliardi di contratti che fanno rosicare la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgia d'Arabia torna in Italia con in tasca accordi per ben 10di dollari. La missione di due giorni del premierè, infatti, servita a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Tanto che ieri si è firmato un qualcosa di molto più impegnativo rispetto a una semplice cooperazione tra nazioni, un partneriato strategico. «Questo è l'inizio di una nuova era nella nostra cooperazione. C'è spazio per fare di più e questo è un primo passo» ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia, ad Al-Ula, nel suo intervento alla Tavola rotonda di alto livello Italia-Arabia Saudita dove ha incontrato il principe ereditario nonchè primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. Il valore complessivo degli accordi firmati nelle ultime ore tra Italia e Arabia Saudita, in quello che probabilmente passerà alla storia come “l'accordo sotto la” è «di circa 10di dollari» ha precisato nella conferenza stampa il premier aggiungendo che «questi numeri danno l'idea del nostro impegno anche per il futuro» ha dettoche, tra i settori coinvolti negli accordi, ha citato le infrastrutture, la difesa, l'energia, il turismo e pure la difesa dei beni culturali.