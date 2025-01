Lanazione.it - Firenze, quanti vip da Lazza al Mandela: anche tanta Fiorentina al concerto

, 28 gennaio 2025 – Una serata molto attesa, congente e unForum Sold Out: la datadel tour di, uno dei nomi top della scena trap, alla ribaltaa Sanremo, dove spopolò con la sua “Cenere”, è stata un successo. D’altronde l’artista è uno dei nomi più caldi della scena italiana. La sua connessione con il calcio in particolare è totale. Ad ogni data sono molti i calciatori di serie A che partecipano alla serata. E gli atleti dellanon sono stati da meno alForum. C’è una foto su Instagram diffusa dal centrocampista viola Rolando Mandragora dopo il. Ritrae lo stesso Mandragora insieme ai compagni Bove, Sottil e Biraghi insieme all’artista. La foto è stata scattata nei corridoi deldopo il. Con loro c’èAndrea Bicchi, atleta di Mma e calciante del calcio storico per i Bianchi.