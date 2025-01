Oasport.it - EYOF 2025, i convocati dell’Italia. 56 azzurrini volano in Georgia per sognare una medaglia

Saranno 56 gli atleti italiani che parteciperanno agliInvernali di Bakuriani, in programma da domenica 9 a domenica 16 febbraio in. La folta delegazione azzurra sarà presente in tutte e otto le discipline previste nel programma della diciassettesima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea.La spedizione azzurra sarà composta da 19 ragazzi e 37 ragazze che prenderanno parte alla kermesse continentale su neve e ghiaccio riservata ad atleti che vanno dai 14 ai 18 anni. Le competizioni dei vari sport andranno in scena tra Bakuriani (biathlon, freestyle, sci alpino, sci di fondo e snowboard), Tbilisi (hockey) e Batumi (pattinaggio figura e short track).Tra glici sono anche due reduci dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Gangwon 2024 (in cui l’Italia vinse a sorpresa il medagliere), Gregorio Marchelli e Giorgia Todesco.