Da web designer ad allevatrice, il sogno di Allegra è a un passo

Pratovecchio (Arezzo), 28 gennaio 2025 – Da webper importanti realtà nel cuore di Firenze, aldi allevare capre. “Quella vita mi stava stretta, non mi trovavo più a mio agio in quella realtà” raccontaAdani oggi residente in Casentino. Trentaseienne,non solo di nome, dopo aver lasciato il suo lavoro sicuro, aveva iniziato a fare tanta esperienza lavorando in un’azienda poi, decisa più che mai della sua idea, lo scorso anno ha seguito la scuola per pastori e allevatori del progetto LIFE ShepForBio nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, adesso è pronta per accogliere nuovi aspiranti pastori e allevatori. “Mi ero appena trasferita in Casentino, poteva essere una buona occasione per studiare anche teoria e per farmi conoscere dalle realtà della zona”. E così è stato.