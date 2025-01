Thesocialpost.it - Crollo di una gru in un cantiere a Roma: evacuate tre famiglie, nessun ferito

Paura questa mattina in via Giana Anguissola, nella zona di Tor Marancia a, dove una gru fissa daè crollata all’interno di un’area condominiale in costruzione.Secondo quanto ridai Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente sul posto insieme alla Polizia Locale, una parte della gru è precipitata su un balcone al quinto piano di un edificio di sei piani, mentre il braccio si è abbattuto su un’auto parcheggiata, distruggendola completamente.Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma per precauzione sono statetreresidenti nel palazzo interessato dal. Inoltre, l’intera area è stata transennata per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza della struttura.L’episodio, che poteva avere conseguenze ben più gravi, ha sollevato preoccupazione tra i residenti della zona.