Lapresse.it - Coca-Cola ritirata in Europa, la portavoce del gruppo in Belgio spiega perché

Laha ritirato alcune delle sue bevande indopo che sono stati rilevati livelli più alti del normale di una sostanza chimica chiamata clorato, nelle bottiglie e nelle lattine prodotte in uno stabilimento di Gand, in. Lotti di, Fanta, Sprite, Minute Maid e Fuze Tea sono stati tra i prodotti richiamati anche in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, ha fatto sapere oggi l’azienda. Il richiamo riguarda le bevande con codici di produzione dal 328 GE al 338 GE, comeladiLaura Brems. “Siamo inoltre in contatto con le autorità di un numero molto limitato di mercati europei – Francia, Germania e Regno Unito – dove è stata spedita una quantità molto limitata di scorte“, ha affermato l’azienda. In questi Paesi non è stato richiamato alcun prodotto.