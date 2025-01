Liberoquotidiano.it - "Ciao, mi chiamo Leo, sono italiano…": Sinner risponde al bimbo, la frase sconcertante | Video

Ora che la fatica è terminata ed il riposo è iniziato, Jannikpuò sciogliersi un po' e dare soddisfazione a chi lo critica per il carattere troppo schivo. Così, il neo-campione di Melbourne si è concesso ad un'intervista con uno dei bambini protagonisti del lancio della monetina nei differenti incontri dello Slam australiano. Stavolta è toccato al piccolo Leo, molto simpatico e capace di parlare in italiano, nonostante la visibile emozione dinnanzi al campione: “", miLeo,italiano.". Dopodiché ha cominciato ad esprimersi in inglese, ma Jannik lo ha fermato con un “ooh” di meraviglia e gli ha subito detto: "Complimenti per il tuo italiano. lo parli meglio di me". L'anno scorso esplosione, quest'anno consapevolezza, Leo chiede a Jannik le sue sensazioni: “Nell'uno e nell'altro caso è una sensazione fantastica svegliarsi con questa coppa tra le mani”.