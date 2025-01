Ilrestodelcarlino.it - Barontini "Lo sterrato del Conti disastrato"

vince e convince, "nonostante un finale convulso, dove il crono ne ha risentito, ma la forza e la velocità non sono mancate, un buon test - commenta così il debutto l’allenatore di Simone, Fabrizio Dubbini -. E’ stato un esordio positivo, quello che si cercava e non dimentichiamoci che ha vinto contro specialisti dei 400, Meli in particolare, uno staffettista della 4x400 della Nazionale". Un 400 per avviare la stagione, ma dalle prossime uscite testa solo alla specialità di. "Siamo pronti per gli 800 metri. Simone disputerà il primo 800 il 31 gennaio a Miramas, poi il 2 febbraio a Val-de-Reuil e il 13 febbraio a Lieven. Poi correrà gli italiani ad Ancona". E a proposito di Ancona coach Dubbini racconta di problemi con gli allenamenti. "Chi fa mezzofondo, chi corre, ha uno strumento che è la pista, estremamente importante, e quella delè tenuta bene, al momento non ha problemi.