Attraversamenti pericolosi e pochi posti per le auto : "A Mossini bisogna intervenire"

urge un intervento per migliorare la viabilità e rendere più sicura la zona e un nuovo parcheggio che risponda alle esigenze della popolazione. È questa la richiesta della minoranza sondriese, nella fattispecie del gruppo DEM composto da Pierluigi Morelli (primo firmatario), Michele Iannotti, Roberta Songini, Lisa Tam e Michele Bernardi, al Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e alla sua maggioranza. Tutto parte da alcune segnalazioni. "Da qualche anno, infatti, - ci dicono dal PD – giungono costantemente delle segnalazioni da parte dei residenti della frazione di(posta in alto verso la Valmalenco ndr) in merito allatà dell’attraversamento viario interno della frazione dia causa della particolare conformazione stradale della frazione. E a volte questa scorciatoia è usata daglimobilisti provenienti dalla Valmalenco per immettersi più velocemente sulla SP15, all’altezza con la via per le ex istituto scolastico.