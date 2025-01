Anteprima24.it - Airola, caos nel carcere minorile: poliziotto contuso in una rissa tra detenuti

Tempo di lettura: 3 minutiGrave episodio di violenza neldi, nel Beneventano, dove due gruppi di, uno di origine calabrese e l’altro campano, si sono scontrati creando ilall’interno dell’istituto. Una decina icoinvolti, mentre unè rimasto ferito ad un ginocchio nelle azioni di contenimento degli esagitati. “Le sedie che volavano si equivalevano al numero dei partecipanti, tavoli ribaltati, porte danneggiate, ed un appartenente alla polizia penitenziaria che per sedare laha riportato dei traumi guaribili in sette giorni seppur non dovuti ad aggressione diretto ma all’azione di contenimento. Tutto questo avveniva mentre isi trovavano lei locali della mensa per la consumazione del pasto”, spiega Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale campano per il settoredel Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.