Anteprima24.it - Agropoli, controllati 91 veicoli e identificate 125 persone

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri 27 gennaio i Carabinieri della Compagnia dihanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio, di tipo predatorio, quali i furti in abitazione e nelle attività commerciali.Il controllo dei Carabinieri che ha interessato i comuni di, Capaccio, Albanella, Ogliastro, Perdifumo e Torchiara, ha visto l’impiego di un dispositivo composto da diverse pattuglie delle locali Stazioni, supportate dall’Aliquota Radiomobile e da quella Operativa del Norm della Compagnia. Nel corso dell’operazione sono stati91125, amministrativamente sequestrati quantitativi di droga del tipo hashish, marijuana e cocaina, segnalando alla Prefettura di Salerno quattro assuntori di sostanze stupefacenti per i provvedimenti di competenza.