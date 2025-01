Spazionapoli.it - Accostato al Napoli, ribaltone improvviso: “Ha chiesto la cessione”

Acquisti– Ore molto calde di calciomercato per la società del presidente Aurelio De Laurentiis: arrivano novità in merito a uno dei nomi accostati agli azzurri per il post Kvaratskhelia.Quali saranno i prossimi colpi che infiammeranno la campagna acquisti della SSCin questa finale e cruciale del mercato di riparazione? Le ore passano e il gong finale della sessione invernale si fa sempre più vicino. Nel mentre, i tifosi si aspettano novità in merito al calciatore che andrebbe eventualmente a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, che in queste settimane si è accasato al Paris Saint Germain.I due nomi più caldeggiati sono quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, ma nelle ultimissime ore è spuntata anche la suggestione Ademola Lookman (clicca qui per tutti i dettagli). Insomma, le idee delsono pressoché chiare, con la speranza che quanto prima possa sbloccarsi qualche soluzione utile per regalare ad Antonio Conte l’atteso rinforzo.