Vasco Rossi e la sua Memoria | Mio padre fu internato in un lager Dal suo diario i racconti dei compagni morti di botte e fatica – Il video

Nella Giornata dellaper le vittime dell’Olocausto e nell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz,ricorda suoGiovanni Carlo, che fuin unper essersi opposto ai nazifascisti. «Cinque anni fa, nel Giorno della, mia mamma ritirava la medaglia d’onore per mioGiovanni Carlo. Era uno dei 650 mila internati militari in Germania che si opposero al nazifascismo. Preferirono ile si rifiutarono di combattere per Hitler», scrive sui social il cantautore, pubblicando ildella cerimonia, «quando gli americani bombardarono il, lui cadde in una buca. Il suo compagnolo tirò su di peso e papà gli disse: “Se un giorno avrò un figlio, lo chiamerò come te“». A lui deve il nome che lo ha reso celebre, ma nei diari delemerge l’orrore di cui fu testimone.